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Ланс завітає в гості до Меца у матчі 29 туру французької Ліги 1

Сьогодні 10:01 90 0
Ланс завітає в гості до Меца у матчі 29 туру французької Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Мец

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру французької Ліги 1 сезону-2023/2024 відбудеться один матч. Ланс зустрінеться з Мецом.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 12 квітня, початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
29 тур, 12 квітня

Мец - Ланс

Наразі Ланс бореться за зону єврокубків, посідаючи шосте місце в турнірній таблиці. Мец знаходиться у зоні вильоту, від перехідних ігор команду відділяє три очки.

Напередодні стало відомо, що півзахисник Динамо перебуває в шортлисті французького клубу.

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