Ланс завітає в гості до Меца у матчі 29 туру французької Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру французької Ліги 1 сезону-2023/2024 відбудеться один матч. Ланс зустрінеться з Мецом.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 12 квітня, початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

29 тур, 12 квітня

Мец - Ланс

Наразі Ланс бореться за зону єврокубків, посідаючи шосте місце в турнірній таблиці. Мец знаходиться у зоні вильоту, від перехідних ігор команду відділяє три очки.

Напередодні стало відомо, що півзахисник Динамо перебуває в шортлисті французького клубу.