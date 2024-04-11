Волошин перебуває у шортлисті французького клубу

Джерело - ТаТоТаке.

Вінгер Динамо Назар Волошин потрапив у сферу інтересів Страсбура.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, ім’я 20-річного українця фігурує в шортлисті Страсбура на літнє трансферне вікно. Зазначимо, що цим клубом володіє компанія BlueCo, якій також належить Челсі.

Команду очолює легендарний французький півзахисник Патрік Вієйра. За 6 турів до кінця чемпіонату Франції Страсбур посідає 12 місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону перехідних матчів на 7 очок.

Волошин цього сезону став одним з відкриттів у складі Динамо. На його рахунку 7 голів та 3 асисти у 23 матчах сезону-2023/24.