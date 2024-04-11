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07.04.2024 07:40 960

Волошин перебуває у шортлисті французького клубу

Сьогодні 15:00 78 0
Волошин перебуває у шортлисті французького клубу
#Динамо Київ, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Страсбур, #Чемпіонат України, УПЛ, #Назар Волошин

Джерело - ТаТоТаке.

Вінгер Динамо Назар Волошин потрапив у сферу інтересів Страсбура. 

Про це повідомляє ТаТоТаке. 

За інформацією джерела, ім’я 20-річного українця фігурує в шортлисті Страсбура на літнє трансферне вікно. Зазначимо, що цим клубом володіє компанія BlueCo, якій також належить Челсі.

Команду очолює легендарний французький півзахисник Патрік Вієйра. За 6 турів до кінця чемпіонату Франції Страсбур посідає 12 місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону перехідних матчів на 7 очок. 

Волошин цього сезону став одним з відкриттів у складі Динамо. На його рахунку 7 голів та 3 асисти у 23 матчах сезону-2023/24. 

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