Мадридський Атлетико має намір зберегти форварда команди Альваро Морату, контракт якого розрахований до 2026 року.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Всупереч чуткам, іспанський форвард не веде переговорів з Ювентусом, за який він вже двічі виступав упродовж кар'єри.

Зазначається, що Мората також відхилив щедру пропозицію від саудівського клубу щодо контракту із зарплатнею в 40 млн євро на рік.

Despite the last rumors there are no talks ongoing between #Juventus and Alvaro #Morata. #AtleticoMadrid don’t want to sell the striker, who has extended his contract until 2027. Morata has also turned down a very rich bid from a Saudi Club for a contract until 2027 (€40M/year)