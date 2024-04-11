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06.04.2024 09:54 711

Атлетико не збирається продавати Морату

Сьогодні 17:33 81 0
Атлетико не збирається продавати Морату
Фото: Getty Images
#Мората, #Ювентус, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Атлетико має намір зберегти форварда команди Альваро Морату, контракт якого розрахований до 2026 року.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Всупереч чуткам, іспанський форвард не веде переговорів з Ювентусом, за який він вже двічі виступав упродовж кар'єри.

Зазначається, що Мората також відхилив щедру пропозицію від саудівського клубу щодо контракту із зарплатнею в 40 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні іспанський форвард провів за "матрацників" 42 матчі, забив 20 голів та віддав 3 асисти. Напередодні Альваро допоміг Атлетико перемогти Боруссію Дортмунд у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. 

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