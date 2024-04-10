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06.04.2024 12:08 1168

Ювентус може втретє підписати Морату

Сьогодні 13:10 81 0
Ювентус може втретє підписати Морату
Фото: Getty Images
#Мората, #Ювентус, #Атлетико Мадрид

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Нападник Атлетико Альваро Мората може втретє в кар'єрі перейти в Ювентус.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Можливий трансфер іспанця залежить від форвардів туринського клубу Мойзе Кіна та Аркадіуша Міліка, які можуть покинути команду.

Атлетико може заробити на продажі Морати близько 20 млн євро. Альваро вже виступав за Ювентус у період з 2014 по 2016 рік та з 2020 по 2022-й.

У нинішньому сезоні іспанський форвард провів за "матрацників" 41 матч, забив 20 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, Ювентус безплатно підпише вінгера Лаціо.

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