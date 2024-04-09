Топклуби АПЛ цікавляться футболістом Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зацікавив топклуби Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Які саме команди слідкують за футболістом журналіст не повідомляє. Зазначається, що керівництво "гірників" планує здійснити ще один гучний трансфер, як це було з вінгером Челсі Михайлом Мудриком.

Some #PremierLeague’s top clubs are interested in signing Georgiy #Sudakov. #Shakthar are ready to realize another amazing capital gain after Mudryk… #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 9, 2024

У поточному сезоні Судаков зіграв 27 матчів за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у межах 23 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар впевнено переміг львівський Рух. Наразі команда посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ.