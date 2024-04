Топклуби АПЛ цікавляться футболістом Шахтаря

Півзахисник Донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зацікавив топклуби Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Які саме команди слідкують за футболістом журналіст не повідомляє. Зазначається, що керівництво "гірників" планує здійснити ще один гучний трансфер, як це було з вінгером Челсі Михайлом Мудриком.

Some #PremierLeague’s top clubs are interested in signing Georgiy #Sudakov. #Shakthar are ready to realize another amazing capital gain after Mudryk… #transfers