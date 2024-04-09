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Топклуби АПЛ цікавляться футболістом Шахтаря

Сьогодні 18:33 149 0
Топклуби АПЛ цікавляться футболістом Шахтаря
УПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Донецького Шахтаря та збірної України Георгій Судаков зацікавив топклуби Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Які саме команди слідкують за футболістом журналіст не повідомляє. Зазначається, що керівництво "гірників" планує здійснити ще один гучний трансфер, як це було з вінгером Челсі Михайлом Мудриком.

У поточному сезоні Судаков зіграв 27 матчів за свій клуб, забив 7 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у межах 23 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар впевнено переміг львівський Рух. Наразі команда посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

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