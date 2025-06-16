Українська баскетболістка – серед кращих гравчинь Жіночої серії у Відні

Катерина Коваль, яка дебютувала за національну збірну України 3х3 на етапі Жіночої серії в австрійському Відні, стала однією з кращих гравчинь етапу за статистичними показниками.

Про це пише ФБУ.

В чотирьох зіграних матчах Катерина набрала 27 очок, поділивши друге місце за результативністю на етапі.

За середньою результативністю Коваль поділила перше місце з баскетболісткою румунського Рапіда Бухарест Мартіною Петренайте – по 6.8 очок за матч.

А ось за підбираннями 19-річна українка стала найкращою на етапі: вона зібрала 31 підбирання (7.8 підбирань за матч).

Наступний етап Жіночої серії 3х3 збірна України проведе в Улан-Баторі 18-19 червня.

Нещодавно жіноча збірна України U-23 поступилася Іспанії у фіналі Ліги націй 3х3