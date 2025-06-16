Федорчук розповів, хто може замінити Бражка у вирішальному матчі молодіжного Євро проти Нідерландів

Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що замість Володимира Бражка, який отримав червону картку в матчі проти Фінляндії, на поле у складі збірної України U-21 вийде Єгор Ярмолюк.

Його слова передає Український футбол.

" Якщо у першому таймі Україна сфолила п’ять разів, то в другому – 11. Треба зізнатися, що ми розійшлися, хоча деякі з фолів були саме тактичними. Арбітр має право карати. Буває таке, що фол ніби й не грубий, але за сукупністю порушень вже тягне на жовту картку.

Хто замінить Бражка на цій позиції у грі з Нідерландами? Можливо, Ярмолюк. Він останнім часом був опорним півзахисником у Брентфорді. Взагалі у Мельгоси є з кого обирати ", – сказав Федорчук.

Вирішальний матч групового етапу молодіжного чемпіонату Європи Україна проведе проти Нідерландів. Гра відбудеться в середу, 18 червня, на стадіоні "Татран" у словацькому Прешові. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. Україні для виходу в плейоф потрібно не програти.

У першому турі Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії, проте в другій грі виявилися сильнішими за Фінляндію. Нідерланди своєю чергою зіграли внічию з фінами та поступилися данцям.