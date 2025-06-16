Челсі з голами Нету та Фернандеса здолав Лос-Анджелес на клубному чемпіонаті світу

Лондонський Челсі обіграв Лос-Анджелес у межах 1 туру групового етапу клубного чемпіонату світу.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

25-річний португальський нападник англійського клубу Педро Нету вивів команду вперед на 34-й хвилин гри.

Подвоїв перевагу Челсі Енцо Фернандес, який заніс м'яч у ворота після ідеального навісу з флангу від Ліама Ділепа.

Клубний чемпіонат світу-2025

Група D, 1 тур, 16 червня

Челсі – Лос-Анджелес 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Нету, 2:0 – 79 Фернандес

Окрім Челсі та Лос-Анджелеса в групі D виступає бразильський Ботафого та Есперанс Туніс. Команди проведуть очний матч у ніч з 16 на 17 червня, стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу 2025 року стартував в ніч з 14 на 15 червня нульовою нічиєю між Інтером Маямі та Аль-Ахлі. Пізніше Баварія розтрощила новозеландський Окленд Сіті з рахунком 10:0, а ПСЖ розгромив мадридський Атлетико.