Шахтар назвав найкращого гравця місяця

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Георгій Судаков визнаний найкращим гравцем Шахтаря у березні

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За Судакова проголосували 72,5% уболівальників. Він випередив півзахисника Кевіна, нападника Данило Сікана та хавбека Дмитра Криськіва.

У березні Георгій взяв участь у чотирьох матчах "гірників" у межах Української Прем'єр-ліги, в яких відзначився 1 голом та віддав 1 результативну передачу.

🔝 Георгій Судаков @sudakov_11 – найкращий гравець «Шахтаря» в березні за версією вболівальників! 🧡



Свої голоси переможцеві віддали 72,5% респондентів. Друге місце посів Кевін, третє – Данило Сікан.#Shakhtar https://t.co/vVVJZOtVwO pic.twitter.com/L1i0fiFJDp — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2024

Напередодні Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України.