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02.04.2024 17:33 384

Шахтар назвав найкращого гравця місяця

Сьогодні 18:21 129 0
Шахтар назвав найкращого гравця місяця
#Георгій Судаков, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Георгій Судаков визнаний найкращим гравцем Шахтаря у березні

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За Судакова проголосували 72,5% уболівальників. Він випередив півзахисника Кевіна, нападника Данило Сікана та хавбека Дмитра Криськіва.

У березні Георгій взяв участь у чотирьох матчах "гірників" у межах Української Прем'єр-ліги, в яких відзначився 1 голом та віддав 1 результативну передачу.

Напередодні Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України.

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