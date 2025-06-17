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Світоліна розповіла, як сім’я впливає на її професійну кар’єру

Андрій Мошкун — 17 червня 2025, 00:32
Світоліна розповіла, як сім’я впливає на її професійну кар’єру
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна, перша ракетка України, розповіла про материнство, свій стиль одягу і значення підтримки сім’ї у професійному спорті.

Її слова публікує YouTube-канал Adidas Originals.

Світоліна зазначила, що бути професійною спортсменкою – це великий виклик, а з сім’єю – "зовсім інший рівень".

"Після народження доньки я зрозуміла, як важливо дати собі час. Бути професійною тенісисткою це вже великий виклик, а з сім’єю зовсім інший рівень. Це приносить багато радості, але й додає тиску", – заявила українка.

Також вона розповіла про свій стиль в одязі. Зокрема, про те, що любить поєднувати спортивний стиль та інший одяг.

І наостанок Еліна зазначила, що батьки підтримували її у дитинстві, коли вона робила перші кроки у великому тенісі.

"У дитинстві підтримка батьків була для мене неоціненною. Вони завжди спрямовували мене, коли я втрачала мотивацію чи збивалася зі шляху. Будувати кар’єру в тенісі непросто, і випробувань багато. Приємно знати, що поруч є сім’я, яка щиро вірить у твої мрії", – заявила Світоліна.

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна опустилася на 14 сходинку в оновленому рейтингу WTA.

WTA великий теніс Еліна Світоліна інтерв'ю

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