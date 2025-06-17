Провал від Халібертона обійшовся дорого: Оклахома наблизилася до чемпіонського титулу НБА

У ніч на 17 червня відбувся п'ятий матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25 між Оклахомою та Індіаною.

Баскетбол – НБА-2024/25

Фінал, 5-й матч, 17 червня

Оклахома – Індіана 120:109 (32:22, 27:22, 28:34, 33:30) (рахунок у серії – 3:2)

Cтатистика матчу

Тандер активно розпочали матч і швидко здобули перевагу в 10 очок, яку зберегли до кінця першої чверті. У наступні 12 хвилин перевага "громовержців" збільшилася ще на 4 очки.

Особливо провальною перша половина видалася для лідера Пейсерз Тайріза Халібертона. Він за 17 хвилин мав 0 очок (0/1 двоочкові, 0/4 триочкові) і 2 передачі. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-16".

У третій чверті гості почали подавати ознаки життя, потроху нівелюючи відставання. Особливо "жарко" стало на початку вирішальної чверті, коли Індіані вдалося скоротити відставання до 2 очок (93:95).

SIAKAM WITH 12 PTS IN 4 MINUTES 🤯



He's keeping the Pacers in it midway through the 4Q!



🏆 Game 5 on ABC | Series Tied 2-2 pic.twitter.com/nr0llR4uOM — NBA (@NBA) June 17, 2025

Після цього Тандер зусиллями Гілджес-Александера та Джейлена Вільямса зробили ривок і за 5 хвилин до кінця інтрига перестала існувати – 113:97.

Індіана, яка славиться своїми вміннями повертатися в гру, коли, здавалося б, шансів немає, цього разу з нокдауну піднятися не зуміла.

Найкращим у складі переможців став Джейлен Вільямс, який набрав 40 очок. Канадський захисник Шей Гілддес-Александер додав 31 очко і зробив 10 передач.

У складі Пейсерз виділявся Паскаль Сіакам: 28 очок і 3 перехоплення. Халібертон завершив гру з 4 очками, 6 передачами і 7 підбираннями за 32 хвилини. На його захист варто сказати, що плеймейкер грав із пошкодженням.

Наступна гра пройде в Індіані через 3 дні, 20 червня. Якщо Оклахома переможе, то стане чемпіоном Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Індіана приєдналася до НБА у 1976 році. За 49 років команда не ставала чемпіоном. Найкращим показником франшизи є фінал у сезоні-1999/00.

Тандер стали клубом НБА у 2008 році. Вже 2012 року їм вдалося дійти до фіналу, де була поразка від Маямі (1-4).

Ця команда утворилася внаслідок переїзду Сіетл Суперсонікс. Цей клуб ставав чемпіоном у 1979 році.