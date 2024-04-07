Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар святкував перемогу над Рухом у грі 23 туру Української Прем’єр-Ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

23 тур, 7 квітня

Шахтар - Рух 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 8 Бондаренко, 2:0 - 16 Бондаренко, 2:1 - 36 Таллес, 3:1 - 76 Зубков

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко (Назарина 87), Зубков (Марлон 78), Бондаренко, Судаков, Кевін (Егіналду 46, Швед 57), Траоре (Сікан 57)

Рух: Ледвій, Лях (Притула 60), Холод, Слюбик, Сич, Таллес (Теслюк 85), Дідик, Пастух, Плюмен (Джурабаєв 85), Федор (Клавьєр 85), Квасниця (Руніч 70)

Попередження: Кевін 25 - Сич 11, Дідик 30, Таллес 73

Огляд

Нагадаємо, у першому матчі дня Чорноморець у більшості виграв у Олександрії. Також Верес розгромно переміг Оболонь.