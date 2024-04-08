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Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:2: огляд матчу АПЛ

Сьогодні 13:42 48 0
Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:2: огляд матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль та Манчестер Сіті не визначили сильнішого в матчі 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Через втрату очок "мерсисайдці" не змогли повернутися на перше місце у турнірній таблиці, пропустивши вперед Арсенал Олександра Зінченка.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 7 квітня

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Діас, 1:1 - 50 Фернандеш, 2:1 - 67 Мейну, 2:2 - 84 Салах (пен)

Решта матчів цього туру пройшли 6 квітня. Зокрема, Астон Вілла видала перестрілку з Брентфордом, а Манчестер Сіті здійснив камбек у матчі проти Крістал Пелес.

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