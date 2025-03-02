Сам винен: зірка Ньюкасла пропустить фінал Кубку ліги проти Ліверпуля

Вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон не зможе допомогти своїй команді у фіналі Кубку ліги проти Ліверпуля через дискваліфікацію.

Про це повідомляє The Athletic.

24-річний англієць був вилучений у матчі проти Брайтона (1:2) в 1/8 фіналу Кубку Англії. Футболіст залишив поле через удар в обличчя Яна Пола ван Гекке на 83-й хвилині поєдинку.

Оскільки Гордон отримав пряму червону картку, він пропустить через дискваліфікацію наступні три гри. Варто зазначити, що другим поєдинком по черзі буде фінал Кубку Англії, в якому "сороки" зійдуться з Ліверпулем. Ця зустріч відбудеться 16 березня на "Вемблі".

Головний тренер "чорно-білих" Едді Гау був розчарований діями свого підопічного, який підставив своїх одноклубників.

"Я не знаю, яким був намір Ентоні, але я впевнений, що він не хотів завдати шкоди або отримати червону картку в той момент. Я не знаю, що тоді сталося", – сказав фахівець після вильоту своєї команди з Кубку Англії.

У нинішньому сезоні Ентоні Гордон записав на свій рахунок 9 голів та 6 асистів у 34 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами жеребкування стадії 1/4 фіналу Кубку Англії.