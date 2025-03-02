Увійшов до десятки найкращих: Кросбі завдяки шайбі та асисту перевершив легендарних Хоу та Халла

У матчі Національної хокейної ліги між Піттсбургом та Торонто Сідні Кросбі відзначився асистом та закинутою шайбою, що дозволило йому піднятися в історичному списку ліги.

Наразі в грі триває третій період – рахунок 5:5.

37-річний Кросбі за кар'єру тепер має 1 050 результативних передач за 1 333 гри. Він обійшов Горді Хоу і посідає 10 місце за всю історію НХЛ. Зазначимо, що Хоу провів 1 767 поєдинків.

If you're tired of hearing about Sidney Crosby's accomplishments, keep scrolling.



With his 1,050th career helper, the Captain has cracked the NHL's top-10 all-time assists list 👏 pic.twitter.com/yZ0hLfT702 — Penguins PR (@PenguinsPR) March 2, 2025

Лідером НХЛ за асистами є Вейн Грецкі. Легендарний канадець допоміг одноклубникам відзначитися 1 963 рази. The Great One відіграв у найсильнішій хокейній лізі світу 1 487 зустрічей.

Завдяки шайбі Сідні довів кількість голів до 611. Він піднявся на 18-те місце, обійшовши Боббі Халла. Триразовий володар нагороди Арт Росс Трофі (отримує гравець, який став найкращим у сезоні за системою "гол + пас") зіграв 1 063 поєдинки.

Sidney Crosby surpasses Bobby Hull for 18th place on the @NHL's all-time goals list 🙌 pic.twitter.com/HMXnH3ukxX — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 2, 2025

Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.

Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.

Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.

Нагадаємо, лідер Бостон Брюїнз Давід Пастрняк перевершив рекорди Ягра та Ланга.