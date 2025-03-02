Увійшов до десятки найкращих: Кросбі завдяки шайбі та асисту перевершив легендарних Хоу та Халла
У матчі Національної хокейної ліги між Піттсбургом та Торонто Сідні Кросбі відзначився асистом та закинутою шайбою, що дозволило йому піднятися в історичному списку ліги.
Наразі в грі триває третій період – рахунок 5:5.
37-річний Кросбі за кар'єру тепер має 1 050 результативних передач за 1 333 гри. Він обійшов Горді Хоу і посідає 10 місце за всю історію НХЛ. Зазначимо, що Хоу провів 1 767 поєдинків.
Лідером НХЛ за асистами є Вейн Грецкі. Легендарний канадець допоміг одноклубникам відзначитися 1 963 рази. The Great One відіграв у найсильнішій хокейній лізі світу 1 487 зустрічей.
Завдяки шайбі Сідні довів кількість голів до 611. Він піднявся на 18-те місце, обійшовши Боббі Халла. Триразовий володар нагороди Арт Росс Трофі (отримує гравець, який став найкращим у сезоні за системою "гол + пас") зіграв 1 063 поєдинки.
Піттсбург обрав Кросбі на драфті-2005 під №1. Разом із командою Сідні тричі вигравав Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). У сезоні-2007/2008 команда була фіналістом НХЛ.
Також хокеїст здобув безліч особистих нагород. Зокрема, 2007 та 2014 року ставав володарем Арт Росс Трофі, який вручають найкращому гравцю за системою гол + пас за підсумками регулярного чемпіонату.
Разом зі збірною Канади двічі ставав Олімпійським чемпіоном (2010 та 2014), а у 2015 році виграв чемпіонат світу.
Нагадаємо, лідер Бостон Брюїнз Давід Пастрняк перевершив рекорди Ягра та Ланга.