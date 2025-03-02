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Орендований Зорею гравець Динамо не знає, чи повернеться до столичного клубу після завершення сезону

Олексій Мурзак — 2 березня 2025, 22:15
Орендований Зорею гравець Динамо не знає, чи повернеться до столичного клубу після завершення сезону
Олександр Яцик
ФК Зоря

Орендований Зорею півзахисник Динамо Олександр Яцик поки не знає, чи повернеться в київський клуб по завершенні поточного сезону.

Про це він сказав у коментарі Sport Arena.

"Чи повертаюся я до київського Динамо після завершення орендної угоди із Зорею? Я ще не знаю. Поки що немає жодної додаткової інформації з цього приводу", – коротко відповів гравець.

Нагадаємо, 2 березня, луганська Зоря завдяки голам Яцика та Будківського обіграла львівський Рух у номінально домашньому матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги, який відбувся у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Раніше повідомлялося, що Динамо не збирається переривати взимку оренду Яцика у Зорі. Водночас була інформація, що столичний колектив хоче повернути 21-річного хавбека, який став одним з лідерів "чорно-білих".

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