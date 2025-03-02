Гольштайн Кіль здолав Уніон, Аугсбург та Фрайбург не змогли визначити переможця у 24 турі Бундесліги

У неділю, 2 березня, відбулися останні два матчі 24 туру німецької Бундесліги.

На жаль, середній показник забитих голів на кожну команду становив 0,25. За всіх відпрацював Гольштайн Кіль, який цього дня забив у вищому дивізіоні Німеччині єдиний гол.

На 43-й хвилині Армін Гігович своїм результативним ударом приніс Кілю мінімальну виїзну перемогу над Уніоном. Ці три очки підняли Гольштайн зі дна таблиці Бундесліги, куди перемістився Гайденгайм.

Аугсбург в поєдинку проти Фрайбурга створив достатньо моментів, щоб забити гол. Проте жоден з моментів не завершився взяттям воріт. "Чорно-білі" в свою чергу також забули про сенс голу.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

24 тур, 2 березня

Уніон – Гольштайн Кіль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 43 Гігович.

Аугсбург – Фрайбург 0:0

Нагадаємо, що вчора Баєр розгромив Айнтрахт, а Майнц здобув вольову перемогу над РБ Лейпцигом в межах 24 туру Бундесліги.