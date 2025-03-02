Бостон відкрив ігрову ніч НБА перемогою над Денвером

Ввечері неділі, 2 березня, стартувала серія матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Перша ж вивіска була дуже гучною, адже зустрілися чинний та колишній чемпіони НБА – Бостон на "Ті Ді Гарден" приймав Денвер. Команди подарували фанатам цікаву битву з клатчем, у якому "кельти" втримали переможний результат.

Вночі пройдуть ще вісім матчів, серед яких можна виділити протистояння Фінікса та Міннесоти, гру Юти Святослава Михайлюка та повторення дуелі за Лос-Анджелес між Лейкерс Олексія Леня та Кліпперс.

НБА – регулярний сезон

2-3 березня

Бостон – Денвер 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)

22:30 Клівленд – Портленд

00:00 Індіана – Чикаго

01:00 Маямі – Нью-Йорк

01:00 Орландо – Торонто

02:00 Сан-Антоніо – Оклахома

03:00 Юта – Новий Орлеан

04:30 Лейкерс – Кліпперс

04:30 Фінікс – Міннесота

Раніше стало відомо, коли відбудеться фінал Кубку України, в якому за трофей боротимуться Дніпро та Рівне.