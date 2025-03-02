Забив та вирвав перемогу: Довбик дізнався оцінку за матч проти Комо

Форвард Роми Артем Довбик отримав одну з найвищих оцінок за матч проти Комо в межах 27 туру італійської Серії А.

Статистичний портал SofаScore оцінив гру українця, який відзначився голом та приніс перемогу "вовкам", у 7,2 бали. Найкращим у складі римського клубу було визнано Девіна Ренша, який асистував Артему (7,7 балів). Цікаво, що обидва гравці з'явилися на полі з лави запасних.

Варто зазначити, що це перший гол для Артема з 5 лютого, коли Рома програла Мілану (1:3) в Кубку Італії. До того ж, матч проти Комо став для українця першим з того моменту, як він відновився після травми привідного м'яза. Через це пошкодження футболіст пропустив два поєдинки: проти Порту (3:2) та Монци (4:0).

Для Артема Довбика цей результативний удар став вже 14-м у 34 іграх за римський колектив у нинішньому сезоні. Форвард збірної України також записав на свій рахунок 4 асисти.