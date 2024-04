Забарний — у старті Борнмута на матч з Лутоном

Борнмут у матчі 32 туру Англійської Прем'єр-ліги зустрінеться на виїзді з Лутоном.

Український захисник гостей Ілля Забарний потрапив у стартовий склад.

Зазначимо, що українець у грі 17 туру АПЛ відзначився дебютним голом за Борнмут саме у ворота Лутона. У поточному сезоні він не пропустив жодної гри свого клубу в чемпіонаті Англії.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Three changes for us. UTC 🍒 pic.twitter.com/IcUBnPAaxo