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04.04.2024 22:11 292

Забарний — у старті Борнмута на матч з Лутоном

Сьогодні 16:10 90 0
Забарний — у старті Борнмута на матч з Лутоном
Фото - Getty Images
#Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Борнмут у матчі 32 туру Англійської Прем'єр-ліги зустрінеться на виїзді з Лутоном.

Український захисник гостей Ілля Забарний потрапив у стартовий склад.

Зазначимо, що українець у грі 17 туру АПЛ відзначився дебютним голом за Борнмут саме у ворота Лутона. У поточному сезоні він не пропустив жодної гри свого клубу в чемпіонаті Англії.

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Наразі Борнмут знаходиться на 12-й сходинці в турнірній таблиці.

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