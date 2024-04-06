Лас-Пальмас намагається запросити гравця ПСЖ

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Лівий фулбек ПСЖ Левен Курзава потрапив у сферу інтересів Лас-Пальмаса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією авторитетного інсайдера, іспанський клуб вже звернувся до гравця. Втім, сам Курзава чекає більше пропозицій, щоб мати у своєму розпорядженні більше варіантів продовження кар’єри. 30 червня закінчується контракт Левена з ПСЖ, тож улітку він стане вільним агентом.

Курзава є гравцем ПСЖ з літа 2015 року. 31-річний фланговий захисник вже давно не має стабільного місця у стартовому складі. Нещодавно повідомлялося, що ним цікавиться ще один клуб з Іспанії.