Жирона націлилася на гравця ПСЖ

Джерело - Fichajes.

Захисник ПСЖ Левен Курзава може перейти в Жирону в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Fichajes.

Зазначається, що 31-річний футболіст не проти приєднатися до каталонського клубу. Він бачить в команді Мічела можливість реанімувати свою кар'єру. В поточному сезоні гравець зіграв за французів лише в одному поєдинку Ліги 1.

Зазначимо, що контракт Курзава з ПСЖ чинний до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що Жирона поновлює ліцезію УЄФА. Раніше з'явилась інформація, що до каталонців доєднається футболіст Манчестер Сіті.