Лідер Вулвергемптона може перейти у Манчестер Юнайтед

Півзахисник Вулвергемптона Матеус Кунья може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Після зустрічі між стороною гравця та керівництвом МЮ бразилець вирішив, що готовий перейти у склад "червоних дияволів".

Можливий не вихід Манчестер Юнайтед у Лігу чемпіонів наступного сезону не є для футболіста перешкодою, адже він розглядає довгострокові проєкти.

Зазначається, що в разі перемоги МЮ в Лізі Європи їм буде легше укласти угоду у фінансовому плані. Вулвергемптон не змінив своїх поглядів на можливий продаж гравця. "Вовки" розраховують отримати 62,5 мільйони фунтів за свого лідера.

Окрім Манчестер Юнайтед Куньєю також цікавляться Ноттінгем Форрест та Ньюкасл. Арсенал стежить за гравцем, однак не впевнений чи вступати в гонку за гравця.

Матеус Кунья провів 31 матч за Вулвергемптон у нинішньому сезоні, забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі.