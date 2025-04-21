Гамільтон: Буде боляче до самого кінця сезону

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон був сильно розчарований своїм виступом на Гран-прі Саудівської Аравії.

Слова 40-річного британця наводить Sky Sports.

Семиразовий чемпіон світу провів невдалу кваліфікацію, встановивши тільки сьомий час. На сьомій позиції він фінішував у гонці, програвши напарнику по команді Шарлю Леклеру 31 секунду. Монегаск у свою чергу закінчив заїзд третів, чим приніс Скудерії перший подіум в сезоні.

Після гонки Гамільтон заявив, що він не очікує на покращення ситуації – він буде так виступати до самого завершення року. Цю ситуацію він пов'язав із італійським болідом, який пілот не може приборкати.

"Не було жодної секунди, щоб мені було комфортно. Це було жахливо, зовсім неприємно. Я просто ковзав. У мене не було зчеплення з трасою. Перший відрізок: сильна недостатня керованість, машина не повертає, а потім сильний крен. Другий відрізок: трохи кращий баланс, але все одно просто немає темпу. Дуже погано. Наразі нічого не можна виправити. Отже, так буде до кінця року. Буде боляче. Нічого позитивного, окрім того, що Шарль фінішував на подіумі, що дуже добре для команди. Очевидно, що машина здатна бути третьою, тож... Шарль сьогодні чудово попрацював, тож я не можу звинувачувати болід", – сказав Гамільтон.

За підсумками перших п'яти етапів сезону Льюїс Гамільтон посідає сьоме місце особистого заліку, заробивши 31 очко.

Раніше Макс Ферстаппен відмовився коментувати свій штраф, який він отримав за інцидент в першому повороті на старті Гран-прі Саудівської Аравії.