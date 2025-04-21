Челсі активував пункт про зобов'язання викупити Санчо у Манчестер Юнайтед

Пункт в угоді між Челсі та Манчестер Юнайтед щодо викупу контракту Джейдона Санчо був активований.

Про це повідомляє The Athletic.

Після того, як "сині" перемогли Фулгем (2:1) у матчі 33 туру АПЛ, вони гарантували собі місце вище 15-го на фініші сезону.

Саме це було однією з умов для активування зобов'язання викупу контракту 25-річного вінгера за 25 мільйонів фунтів.

Але при цьому у лондонського клубу все ще є можливість відмовитися від даного трансферу. Для цього Челсі має заплатити манкуніанцям штраф у вигляді 5 мільйонів.

Очікується, що "пенсіонери" не прийматимуть жодного рішення щодо Санчо до завершення сезону-2024/25, оскільки клуб сконцентрований на тому, щоб кваліфікуватися до Ліги чемпіонів та виграти Лігу конференцій.

У нинішньому сезоні Джейдон Санчо взяв участь у 35 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 10 асистами.

Раніше стало відомо, що два клуби Чемпіоншипа гарантували собі місце в АПЛ наступного сезону.