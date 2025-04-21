Спортивний директор Баєра розповів, коли клуб прийме рішення щодо Алонсо

Спортивний директор Баєра Сімон Рольфес заявив, що найближчим часом керівництво клубу ухвалить рішення щодо головного тренера Хабі Алонсо.

Слова 43-річного німця наводить Фабріціо Романо.

Після завершення поточного сезону Алонсо може залишити Леверкузен, оскільки на нього претендує мадридський Реал.

Чинний контракт Баєра з 43-річним іспанцем розрахований до літа 2026 року. А тому майбутнє фахівця буде дуже ретельно обговорюватися керівництвом клубу.

"Незабаром буде прийнято рішення щодо майбутнього Хабі Алонсо. Звичайно, це важливо для нас при плануванні наступного сезону. Саме тому в недалекому майбутньому точно буде ясність у цьому питанні", – сказав Рольфес.

На даний момент Баєр посідає друге місце таблиці Бундесліги, відстаючи від Баварії на 8 очок за 4 тури до фінішу.

Раніше стало відомо, що Реал визначив турнір, до початку якого він хоче вирішити питання щодо головного тренера.

Нагадаємо, що і сам Хабі Алонсо прокоментував можливість очолити мадридський клуб, за який він виступав протягом п'яти років.