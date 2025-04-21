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Спортивний директор Баєра розповів, коли клуб прийме рішення щодо Алонсо

Олексій Погорелов — 21 квітня 2025, 23:22
Спортивний директор Баєра розповів, коли клуб прийме рішення щодо Алонсо
Хабі Алонсо

Спортивний директор Баєра Сімон Рольфес заявив, що найближчим часом керівництво клубу ухвалить рішення щодо головного тренера Хабі Алонсо.

Слова 43-річного німця наводить Фабріціо Романо.

Після завершення поточного сезону Алонсо може залишити Леверкузен, оскільки на нього претендує мадридський Реал.

Чинний контракт Баєра з 43-річним іспанцем розрахований до літа 2026 року. А тому майбутнє фахівця буде дуже ретельно обговорюватися керівництвом клубу.

"Незабаром буде прийнято рішення щодо майбутнього Хабі Алонсо. Звичайно, це важливо для нас при плануванні наступного сезону. Саме тому в недалекому майбутньому точно буде ясність у цьому питанні", – сказав Рольфес.

На даний момент Баєр посідає друге місце таблиці Бундесліги, відстаючи від Баварії на 8 очок за 4 тури до фінішу.

Раніше стало відомо, що Реал визначив турнір, до початку якого він хоче вирішити питання щодо головного тренера.

Нагадаємо, що і сам Хабі Алонсо прокоментував можливість очолити мадридський клуб, за який він виступав протягом п'яти років.

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