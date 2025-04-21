Генменеджер Далласа: Я не знав, що Дончич настільки важливий для фанатів Маверікс

Генеральний менеджер Далласа Ніко Гаррісон зізнався, що він і гадки не мав, що Лука Дончич був дуже цінний для фанатів Маверікс.

Слова 52-річного американця наводить Yahoo! Sports.

Після того, як він обміняв Дончича в Лейкерс, Гаррісон став найбільш ненависною персоною для вболівальників Мавс. На кожній грі команди з моменту обміну фанати скандують "Звільніть Ніко".

Під час пресконференції Гаррісон прокоментував цю ненависть до себе.

"Я знав, що Лука важливий для фан-бази. Але я не знав, наскільки він важливий. Коли 20 000 людей скандують "Звільніть Ніко", ти це відчуваєш", – сказав Гаррісон.

"I did know Luka was important to the fanbase. I didn't quite know to what level."



Nico Harrison when asked about the outrage from Mavs fans pic.twitter.com/xkghFNGDLP — Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2025

Він продовжував наголошувати на тому, що Дончича обміняли, бо "захист виграє титули", а склад Далласа був краще пристосований для цього саме після угоди.

Однак команда, яку Ніко і керівництво Маверікс уявляли собі після трейду на Ентоні Девіса, так і не з'явилася на майданчику через проблеми з травмами.

"Ми насправді вважали, що якби ми виставили на паркет команду у складі Кайрі (Ірвінга), Клея (Томпсона), Пі Джея (Вашингтона), Ентоні Девіса та (Дерека) Лайвлі, ми відчули б, що це команда чемпіонського калібру, і ми б вигравали на високому рівні, і це вгамувало б частину обурення. На жаль, ми не змогли цього зробити, тож це просто продовжувалося і продовжувалося. Але я вірю, що коли ми почнемо перемагати, це допоможе відновити стосунки з уболівальниками".

Наостанок Гаррісон заявив, що його немає за що звільняти, оскільки він "виконав чудову роботу".

"Я думаю, що я добре тут попрацював. У мене хороші стосунки з власником команди Патріком Дюмоном. Я не думаю, що мене можна судити за травмами цього року. Тебе треба оцінювати в цілому, від початку до кінця".

Нагадаємо, що Даллас програв Мемфісу в фіналі плей-ін НБА, через що команда Джейсона Кідда завершила свій сезон.

У той же час Лука Дончич у складі Лейкерс закінчив регулярку на третьому місці. У першому матчі першого раунду плейоф Західної конференції "озерники" зазнали поразки від Міннесоти.

Раніше Лука Дончич розповів, як йому було боляче, коли він дізнався про обмін з Далласа. Через емоції він зламав свій телефон, кинувши його в стіну.