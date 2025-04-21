Дякую, що зробили цей світ кращим: Мессі відреагував на смерть Папи Римського Франциска

Восьмиразовий володар Золотого м'яча, нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі відреагував на смерть Папи Римського Франциска.

На своїй сторінці в Instagram форвард висловив співчуття у зв'язку зі смертю понтифіка, зазначивши, що Франциск зробив світ кращим.

"Спочивай з миром, Папа Франциск. Дякую, що зробили цей світ кращим. Ми сумуватимемо за вами", – написав Мессі та опублікував спільне фото з Папою.

Нагадаємо, 21 квітня, перший латиноамериканський лідер Римо-католицької церкви, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі смертю понтифіка перенесено матчі Серії А, молодіжної першості Італії, а також ігри чемпіонату Аргентини, які були заплановані на 21 квітня.