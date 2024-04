Ньюкасл націлився на гравця Арсенала

Воротар Арсенала Аарон Ремсдейл потрапив у сферу інтересів Ньюкасла і може змінити команду вже у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Newcastle reignite interest in Aaron Ramsdale ahead of potential summer move... with the goalkeeper keen to play regular football again after losing his Arsenal place to David Raya https://t.co/1iHLdruGcm