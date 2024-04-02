Ньюкасл націлився на гравця Арсенала

Джерело - Чемпіон.

Воротар Арсенала Аарон Ремсдейл потрапив у сферу інтересів Ньюкасла і може змінити команду вже у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Newcastle reignite interest in Aaron Ramsdale ahead of potential summer move... with the goalkeeper keen to play regular football again after losing his Arsenal place to David Raya https://t.co/1iHLdruGcm — Mail Sport (@MailSport) April 1, 2024

Зазначається, що перехід залежатиме від ціни, яку попросить керівництво "канонірів". У поточному сезоні голкіпер провів за свій клуб 11 матчів, 3 з яких відстояв на нуль. За версією Transfermarkt англієць коштує 25 млн євро.

Сам гравець не проти переходу, оскільки він втратив місце основного в команді.

Нагадаємо, межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Арсенал зіграв у нульову нічию з Манчестер Сіті, А Ньюкасл у вогняному матчі переграв Вест Гем.