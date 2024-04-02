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Ньюкасл націлився на гравця Арсенала

Сьогодні 09:04 102 0
Ньюкасл націлився на гравця Арсенала
#Ньюкасл, #Арсенал Лондон, #Аарон Ремсдейл

Джерело - Чемпіон.

Воротар Арсенала Аарон Ремсдейл потрапив у сферу інтересів Ньюкасла і може змінити команду вже у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що перехід залежатиме від ціни, яку попросить керівництво "канонірів". У поточному сезоні голкіпер провів за свій клуб 11 матчів, 3 з яких відстояв на нуль. За версією Transfermarkt англієць коштує 25 млн євро.

Сам гравець не проти переходу, оскільки він втратив місце основного в команді.

Нагадаємо,  межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Арсенал зіграв у нульову нічию з Манчестер Сіті, А Ньюкасл у вогняному матчі переграв Вест Гем.

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