Воротар Арсенала зіграв уперше за 2 місяці й відразу привіз кумедний гол

Джерело - Чемпіон.

Помилка воротаря Арсенала Аарон Ремсдейла призвела до пропущеного голу в матчі 28 туру АПЛ проти Брентфорда.

У компенсований до першого тайму час голкіпер «канонірів» влучив у Йоана Вісса, від якого м’яч відскочив у ворота. У підсумку Аарон отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців, які вийшли у стартовому складі Арсенала, - 6.5.

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До цього Ремсдейл не грав з 7 січня - тоді Арсенал вдома поступився Ліверпулю в межах третього раунду Кубку Англії. Цього сезону англієць втратив своє місце у воротах після того, як Давід Рая виграв у нього конкуренцію.

Також у матчі проти Брентфорда повернувся Олександр Зінченко. За кілька хвилин після його виходу на заміну команда Мікеля Артети забила переможний гол, який дозволив «канонірам» очолити турнірну таблицю АПЛ.