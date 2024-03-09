Воротар Арсенала зіграв уперше за 2 місяці й відразу привіз кумедний гол

Джерело - Чемпіон.
Помилка воротаря Арсенала Аарон Ремсдейла призвела до пропущеного голу в матчі 28 туру АПЛ проти Брентфорда.
У компенсований до першого тайму час голкіпер «канонірів» влучив у Йоана Вісса, від якого м’яч відскочив у ворота. У підсумку Аарон отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців, які вийшли у стартовому складі Арсенала, - 6.5.
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Come on !!! #RAMSDALE pic.twitter.com/lovBLscJ6r— Gunners4life (@GunnersCOYG24) March 9, 2024
До цього Ремсдейл не грав з 7 січня - тоді Арсенал вдома поступився Ліверпулю в межах третього раунду Кубку Англії. Цього сезону англієць втратив своє місце у воротах після того, як Давід Рая виграв у нього конкуренцію.
Також у матчі проти Брентфорда повернувся Олександр Зінченко. За кілька хвилин після його виходу на заміну команда Мікеля Артети забила переможний гол, який дозволив «канонірам» очолити турнірну таблицю АПЛ.