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Арсенал без Зінченка зіграв в суху нічию з Сіті, Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ

Сьогодні 20:41 390 0
Арсенал без Зінченка зіграв в суху нічию з Сіті, Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Брайтон, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

31 березня у межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги відбулися 2 матчі. Арсенал та Сіті розписали суху нічию. Зазначимо, що Олександр Зінченко весь матч провів на лаві для запасних. Ліверпуль здобув перемогу над Брайтоном.

Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 31 березня

Ліверпуль - Брайтон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Велбек, 1:1 - 27 Діас, 2:1 - 65 Салах

Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 31 березня

Манчестер Сіті - Арсенал 0:0

Таким чином, Ліверпуль виходить на чисте перше місце чемпіонату з 67 очками. Арсенал відстає від "мерсисайдців" на 2 залікові пункти. Сіті займає 3 місце з 64 очками.

Нагадаємо, Англійська Прем'єр-ліга погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. Також зазначимо, що в АПЛ болбої не будуть подавати м'ячі футболістам.

Напередодні Челсі Михайла Мудрика не зміг переграти Бернлі, а Борнмут Іллі Забарного здолав Евертон Віталія Миколенка. Також Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, вирвав нічний результат у грі з Манчестер Юнайтед.

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