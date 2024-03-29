Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі отримав пропозицію щодо нового контракту, в якому зазначена клаусула розміром 1 мільярд євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔵🔴 Understand Barcelona have already sent new contract proposal to Pau Cubarsí.



Long term deal offered with salary increase; Cubarsí, key part of plans.



🔐 New contract also includes €1B release clause.



Barça hope to get it done before the end of the season. pic.twitter.com/PvaleNzQxs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024

Зазначається, що в угоду також входить суттєве підвищення заробітної плати. Каталонці сподіваються домовитись з гравцем найближчим часом.

Чинний договір іспанця діє до червня 2026 року. У поточному сезоні Кубарсі відіграв 10 матчів за свій клуб у Ла Лізі.

Нагадаємо, нещодавно Барселона відмовилася від шаленої пропозиції щодо Ламіна Ямала.