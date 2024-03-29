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Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро

Вчора 23:30 138 0
Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі отримав пропозицію щодо нового контракту, в якому зазначена клаусула розміром 1 мільярд євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що в угоду також входить суттєве підвищення заробітної плати. Каталонці сподіваються домовитись з гравцем найближчим часом.

Чинний договір іспанця діє до червня 2026 року. У поточному сезоні Кубарсі відіграв 10 матчів за свій клуб у Ла Лізі.

Нагадаємо, нещодавно Барселона відмовилася від шаленої пропозиції щодо Ламіна Ямала. 

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