Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро

Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі отримав пропозицію щодо нового контракту, в якому зазначена клаусула розміром 1 мільярд євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🔵🔴 Understand Barcelona have already sent new contract proposal to Pau Cubarsí.



Long term deal offered with salary increase; Cubarsí, key part of plans.



🔐 New contract also includes €1B release clause.



Barça hope to get it done before the end of the season. pic.twitter.com/PvaleNzQxs