Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі отримав пропозицію щодо нового контракту, в якому зазначена клаусула розміром 1 мільярд євро.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
🚨🔵🔴 Understand Barcelona have already sent new contract proposal to Pau Cubarsí.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2024
Long term deal offered with salary increase; Cubarsí, key part of plans.
🔐 New contract also includes €1B release clause.
Barça hope to get it done before the end of the season. pic.twitter.com/PvaleNzQxs
Зазначається, що в угоду також входить суттєве підвищення заробітної плати. Каталонці сподіваються домовитись з гравцем найближчим часом.
Чинний договір іспанця діє до червня 2026 року. У поточному сезоні Кубарсі відіграв 10 матчів за свій клуб у Ла Лізі.
Нагадаємо, нещодавно Барселона відмовилася від шаленої пропозиції щодо Ламіна Ямала.