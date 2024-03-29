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О'Ніл прокоментував інформацію про інтерес Манчестер Юнайтед

Сьогодні 20:50 133 0
О'Ніл прокоментував інформацію про інтерес Манчестер Юнайтед
#Вулвергемптон, #Манчестер Юнайтед, #Гарі О'Ніл

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Вулвергемптона Гарі О'Ніл спростував інформацію про зацікавленість Манчестер Юнайтед у співпраці.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі Вулвз посідають 9 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У них на рахунку 12 перемог, 5 нічиїх та 11 поразок у поточному сезоні.

Нагадаємо, нешодавно повідомлялося, що керівництво "червоних дияволів" розглядає кандидатуру О'Ніла на заміну Еріку тен Гагу. 

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