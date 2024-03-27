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22.03.2024 12:00 961

МЮ хоче провести переговори з головним тренером Вулвз

Сьогодні 23:31 80 0
МЮ хоче провести переговори з головним тренером Вулвз
#Вулвергемптон, #Манчестер Юнайтед, #Гарі О'Ніл

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед хоче обговорити можливі варіанти співпраці з головним тренером Вулвергемптона Гарі О’Нілом. 

Про це повідомляє ESPN. 

За інформацією джерела, це не означає на 100%, що "червоні дияволи" розглядають О’Ніла як заміну Еріку тен Гагу. Новий менеджмент на чолі з Дейвом Брейлсфордом розглядає можливість розширення тренерського штабу та запрошення до нього нових фахівців. 

Вулвз Гарі О’Ніла посідає 9 місце в АПЛ, відстаючи від Ман Юнайтед на 6 очок. Минулого сезону 40-річний тренер працював з Борнмутом Іллі Забарного. Під його керівництвом "вишенькам" вдалося вдало провести другу половину сезону та зберегти прописку в еліті. 

Також джерела ESPN інформують, що МЮ поки не ухвалив остаточне рішення щодо тен Гага. Втім, якщо нідерландця все ж доведеться звільнити, то в якості його наступників розглядаються Гарет Саутгейт (збірна Англії), Роберто Де Дзербі (Брайтон) та Томас Франк (Брентфорд). 

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що манкуніанці готові розглянути пропозиції щодо проблемного бразильця. 

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