МЮ хоче провести переговори з головним тренером Вулвз

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед хоче обговорити можливі варіанти співпраці з головним тренером Вулвергемптона Гарі О’Нілом.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, це не означає на 100%, що "червоні дияволи" розглядають О’Ніла як заміну Еріку тен Гагу. Новий менеджмент на чолі з Дейвом Брейлсфордом розглядає можливість розширення тренерського штабу та запрошення до нього нових фахівців.

Вулвз Гарі О’Ніла посідає 9 місце в АПЛ, відстаючи від Ман Юнайтед на 6 очок. Минулого сезону 40-річний тренер працював з Борнмутом Іллі Забарного. Під його керівництвом "вишенькам" вдалося вдало провести другу половину сезону та зберегти прописку в еліті.

Також джерела ESPN інформують, що МЮ поки не ухвалив остаточне рішення щодо тен Гага. Втім, якщо нідерландця все ж доведеться звільнити, то в якості його наступників розглядаються Гарет Саутгейт (збірна Англії), Роберто Де Дзербі (Брайтон) та Томас Франк (Брентфорд).

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що манкуніанці готові розглянути пропозиції щодо проблемного бразильця.