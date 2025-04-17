Організатори Гран-прі Мадриду визначилися із забудовниками траси

Організатори Гран-прі Формули-1 в Мадриді зменшили тиск щодо можливого проведення гонки, оголосивши тендер на будівництво гібридної вуличної траси.

Про це повідомляє Motosport.com.

У вівторок було підписано контракт з іспанською компанією ACCIONA та французькою Eiffage Construction, які створять спільне підприємство для будівництва 5,47-км траси поблизу аеропорту Барахас у столиці Іспанії.

У січні мер Мадрида Хосе Луїс Алмейда заявляв, що роботи розпочнуть вже у квітні, однак затримки призвели до того, що організатори піддавалися тиску, щоб встигнути підготуватися до етапу, який має дебютувати в Формулі-1 до вересня 2026 року.

Останній дедлайн для початку будівництва був встановлений на початок травня, щоб забезпечити 14-місячні терміни проведення робіт. За інформацією видання дозволи на будівництво мають надійти наступного тижня.

Нагадаємо, що етап у столиці Іспанії просував відомий гонщик Фернандо Алонсо, який допомагав Ф-1 у переговорах з владою міста.