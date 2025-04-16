Шахтар та Кривбас дограють матч 5 туру УПЛ

Сьогодні, 16 квітня, відбудеться догравання матчу 5 туру Української Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар завітає в гості до криворізького Кривбаса.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом. Транслюватиме зустріч канал єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що 1 вересня 2024-го матч Кривбас – Шахтар перенесли через загрозу повітряної тривоги. Станом на 50 хвилину "гірняки" вигравали з рахунком 1:0.

У разі перемоги Шахтар скоротить відставання від Олександрії до одного очка. Підопічні Маріно Пушича за 23 гри зуміли набрати 50 балів, відстаючи від першого Динамо на 10 пунктів.

Кривбас же нещодавно опустився на 6 місце, пропустивши Карпати, і перемога в цій грі дозволить їм повернутися в боротьбу за єврокубки. До того ж у другому колі підопічні Юрія Вернидуба вже відбирали очки у Шахтаря.

Напередодні Кривбас у більшості зазнав поразки від Динамо в межах 24 туру УПЛ, а Шахтар впевнено переграв ЛНЗ Черкаси.