Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас та Шахтар зіграли найдовший матч в історії УПЛ

Олександр Булава — 17 квітня 2025, 00:26
Кривбас та Шахтар зіграли найдовший матч в історії УПЛ
ФК Шахтар

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар зіграли найдовший матч в історії чемпіонатів України.

Про це повідомляє пресслужба криворіжців.

Матч 5 туру Української Прем'єр-ліги, який розпочався 1 вересня 2024 року та закінчився 16 квітня 2025 року став найдовшим за тривалістю. Між стартовим та фінальними свистками арбітра пройшло 326 760 хвилин, або майже 227 днів.

Зустріч відбулась на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Нагадаємо, гра розпочалась 1 вересня та була перенесена через тривалу повітряну тривогу. На той момент колектив Маріно Пушича вів із рахунком 1:0 завдяки голу саме Степаненка. Матч дограли, 16 квітня. Зустріч завершилась перемогою донецького колективу з рахунком 2:1.

Завдяки перемозі Шахтар має 53 очки. Відставання від Олександрії тепер складає 1 бал. Від Динамо чинний чемпіон відстає на 6 пунктів.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Кривбас

Могли розраховувати на більше: Твердохліб – про поразку від Шахтаря
Вернидуб: Кривбас пропускає дуже легкі голи
Пушич: Ми заслужили перемогу над Кривбасом
Ілич повторив казус зірки Атлетико: огляд матчу Кривбас – Шахтар
Дивне пенальті та повітряна тривога: Шахтар у дограванні 5 туру УПЛ обіграв Кривбас

Останні новини