Кривбас та Шахтар зіграли найдовший матч в історії УПЛ

Криворізький Кривбас та донецький Шахтар зіграли найдовший матч в історії чемпіонатів України.

Про це повідомляє пресслужба криворіжців.

Матч 5 туру Української Прем'єр-ліги, який розпочався 1 вересня 2024 року та закінчився 16 квітня 2025 року став найдовшим за тривалістю. Між стартовим та фінальними свистками арбітра пройшло 326 760 хвилин, або майже 227 днів.

Зустріч відбулась на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Нагадаємо, гра розпочалась 1 вересня та була перенесена через тривалу повітряну тривогу. На той момент колектив Маріно Пушича вів із рахунком 1:0 завдяки голу саме Степаненка. Матч дограли, 16 квітня. Зустріч завершилась перемогою донецького колективу з рахунком 2:1.

Завдяки перемозі Шахтар має 53 очки. Відставання від Олександрії тепер складає 1 бал. Від Динамо чинний чемпіон відстає на 6 пунктів.