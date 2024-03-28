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Українець тренувався з основною командою Манчестер Юнайтед

Сьогодні 22:00 75 0
Українець тренувався з основною командою Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

17-річний півзахисник українського походження Закері Бауманн взяв участь у тренуванні основної команди Манчестер Юнайтед.

Про це стало відомо після того, як англійський клуб виклав фото з першого тренування команди після перерви матчів на збірні.

Бауманн має український і англійський паспорт, його батьки є мігрантами з Коломиї.

Раніше ми повідомляли, що футболіст хоче грати за збірну України.

Зазначимо, що в поточному сезоні півзахисник відіграв 12 матчів за U18, в одному з яких забив гол, а також 3 гри за U21, де теж відзначився забитим м'ячем.

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