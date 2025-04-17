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Голи Кейна та Даєра не врятували Баварію в матчі з Інтером: огляд матчу Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 17 квітня 2025, 00:51
Лаутаро Мартінес
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Інтер та Баварія зіграли внічию в межах матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Цей результат приніс італійській команді путівку до півфіналу турніру завдяки перемозі в першому поєдинку.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів-2024/25 – плейоф
1/4 фіналу, матчі-відповідь, 16 квітня

Інтер – Баварія 2:2 (0:0) Перший матч 2:1

Голи: 0:1 – 52 Кейн, 1:1 – 58 Мартінес, 2:1 – 61 Павар, 2:2 – 76 Даєр

Зауважимо, що напередодні визначився суперник Інтера у півфіналі, а також відомі команди, які можуть стати потенційними фіналістами.

Баварія Інтер Ліга чемпіонів

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