Голи Кейна та Даєра не врятували Баварію в матчі з Інтером: огляд матчу Ліги чемпіонів

Інтер та Баварія зіграли внічию в межах матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Цей результат приніс італійській команді путівку до півфіналу турніру завдяки перемозі в першому поєдинку.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, матчі-відповідь, 16 квітня

Інтер – Баварія 2:2 (0:0) Перший матч 2:1

Голи: 0:1 – 52 Кейн, 1:1 – 58 Мартінес, 2:1 – 61 Павар, 2:2 – 76 Даєр

Зауважимо, що напередодні визначився суперник Інтера у півфіналі, а також відомі команди, які можуть стати потенційними фіналістами.