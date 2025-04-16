Дивне пенальті та повітряна тривога: Шахтар у дограванні 5 туру УПЛ обіграв Кривбас

Сьогодні, 16 квітня, криворізький Кривбас та донецький Шахтар дограли матч 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників".

Матч стартував із 50 хвилини. 1 вересня саме на цій часовій відмітці поєдинок перенесли через загрозу повітряної тривоги. На той момент колектив Маріно Пушича вів із рахунком 1:0 завдяки голу Степаненка.

На 62-й хвилин лідер Шахтаря Кевін подвоїв перевагу. Практично відразу після цього гру зупинили – повітряна тривога. Цього разу вона була не тривалою, тому команди після відбою відразу вийшли на поле.

Кривбас невдовзі заробив право на пенальті. Хрвое Іліч реалізував удар, але суддя після перегляду VAR відмінив взяття воріт. Хорват під час удару двічі торкнувся м'яча. Нещодавно через таке у Лізі чемпіонів відмінили гол Хуліана Альвареса в матчі з Реалом.

За 4 хвилини до кінця основного часу команда Юрія Вернидуба таки повернув інтригу завдяки голу Єгора Твердохліба. На більше не вистачило часу.

Футбол – УПЛ-2024/25

5 тур, 16 квітня

Кривбас – Шахтар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Степаненко (40), 0:1 – Кевін (62), 1:2 – Твердохліб (86)

Кривбас: Кліщук – Дібанго, Вакулко, Романчук, Бандейра – Ікенна (Понєдєльнік, 67), Ілич – Микитишин, Твердохліб, Д. Кузик – Соса.

Шахтар: Фесюн – Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус – Судаков, Марлон, Бондаренко – Кевін, Егіналду, Педріньйо да Сілва.

Попередження: Вакулко (87) - ...

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Завдяки перемозі Шахтар має 53 очки. Відставання від Олександрії тепер складає 1 бал. Від Динамо чинний чемпіон відстає на 6 пунктів.