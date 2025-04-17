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Арсенал втретє в історії вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 17 квітня 2025, 00:47
Арсенал втретє в історії вийшов у півфінал Ліги чемпіонів
Arsenal

Лондонський Арсенал за підсумками двох матчів (5:1) пройшов мадридський Реал і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Англійська команда зіграє на цій стадії турніру втретє у своїй історії та вперше з сезону-2008/09. Тоді "каноніри" під керівництвом Арсена Венгера поступилися Манчестер Юнайтед (0:1, 1:3).

У фіналі Ліги чемпіонів лондонці грали у 2006 році, коли програли Барселоні (1:2). Повторення 2006 року може трапитись і в цьому сезоні, якщо Арсенал пройде ПСЖ, а каталонці – Інтер.

Також лише два тренери виводили команду у цю стадію турніру – це Венгера та Артета.

Півфінальні поєдинки мають відбутися вже 29 та 6 травня. Фінал, що відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені запланований на 31 травня.

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