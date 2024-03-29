Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль може запросити головного тренера Спортинга Рубена Аморіма, який є альтернативою наставнику Баєра Хабі Алонсо.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Мерсисайдці не мають наміру чекати на рішення очільника "фармацевтів" про відхід з клубу і розглядають інші варіанти заміни Юргену Клоппу, який покине команду після завершення сезону-2023/2024.
Зазначається, що Баварія, яка також націлена на підписання контракту з іспанським тренером, готова чекати на остаточне рішення Алонсо.
🚨🇪🇸 Liverpool won’t wait anymore for Xabi Alonso — as Ruben Amorim will be an option already discussed internally, not the only one.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2024
Bayern are prepared to wait until Xabi make official decision, but he’s expected to stay at Leverkusen until June 2025… with release clause. pic.twitter.com/3ZychLFUYe
Раніше повідомлялося, що Хабі готовий залишитися в Баєрі до червня 2025 року.