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Ліверпуль визначився з альтернативою Алонсо на посаду головного тренера

Сьогодні 09:21 98 0
Ліверпуль визначився з альтернативою Алонсо на посаду головного тренера
#Баварія, #Ліверпуль, #Спортинг, #Рубен Аморім, #Хабі Алонсо, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль може запросити головного тренера Спортинга Рубена Аморіма, який є альтернативою наставнику Баєра Хабі Алонсо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мерсисайдці не мають наміру чекати на рішення очільника "фармацевтів" про відхід з клубу і розглядають інші варіанти заміни Юргену Клоппу, який покине команду після завершення сезону-2023/2024.

Зазначається, що Баварія, яка також націлена на підписання контракту з іспанським тренером, готова чекати на остаточне рішення Алонсо.

Раніше повідомлялося, що Хабі готовий залишитися в Баєрі до червня 2025 року.

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