Ліверпуль може запросити головного тренера Спортинга Рубена Аморіма, який є альтернативою наставнику Баєра Хабі Алонсо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мерсисайдці не мають наміру чекати на рішення очільника "фармацевтів" про відхід з клубу і розглядають інші варіанти заміни Юргену Клоппу, який покине команду після завершення сезону-2023/2024.

Зазначається, що Баварія, яка також націлена на підписання контракту з іспанським тренером, готова чекати на остаточне рішення Алонсо.

🚨🇪🇸 Liverpool won’t wait anymore for Xabi Alonso — as Ruben Amorim will be an option already discussed internally, not the only one.



Bayern are prepared to wait until Xabi make official decision, but he’s expected to stay at Leverkusen until June 2025… with release clause. pic.twitter.com/3ZychLFUYe