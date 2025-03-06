На "полювання" за Дюрантом вийде низка команд на чолі з Лейкерс

Зірковий форвард Фінікса Кевін Дюрант став трансферною ціллю багатьох команд НБА, які змагатимуться за нього цього міжсезоння.

Про це повідомляє Hoops Wire.

Наступний сезон стане для Кей Ді останнім за чинним контрактом із Санз. За ним він отримає 54,7 мільйона доларів.

Нещодавно стало відомо, що франшиза з Арізони близька до того, щоб піти в перебудову, яка розпочнеться з обміну 36-річного форварда. Цією ситуацією мають намір скористатися такі організації, як Сан-Антоніо, Даллас, Міннесота, Х'юстон, Лейкерс та Маямі.

Під час цьогорічного дедлайну обмінів НБА Дюрант міг повернутися в Голден Стейт, проте він заблокував цей трейд, бо не хотів міняти команду по ходу сезону.

"Я просто не хотів, щоб мене обмінювали посеред сезону. Я не мав нічого проти мого перебування у Ворріорз. Або я чув, що це тому, що мені не подобається Дреймонд (Грін). Зрештою, я просто не хотів переїжджати, а хотів дограти сезон у Фініксі і подивитися, що ми зможемо зробити. Тож я радий, що я все ще тут", – сказав тоді Кевін.

У нинішньому сезоні Кевін Дюрант провів 49 матчів, у яких набирав у середньому 26,9 очка, 6 підбирань та 4,2 передачі.

Фінікс ризикує залишитися без постсезону цього року. Команда Майка Буденхольцера з балансом перемог 29-33 посідає одинадцяте місце Заходу.

Нагадаємо, що минулої ночі Янніс Адетокумбо приєднався до Кевіна Дюранта у числі гравців, які набрали 20 000 очок за кар'єру.