Ми заслуговували на нічию: Вернидуб подякував команді за результат із Шахтарем

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував нічию у матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги з Шахтарем (1:1), наголосивши, що його команда заслужила на такий результат.

Слова тренера наводить пресслужба криворізького клубу.

"Я хлопцям сказав, якщо ми вийдемо з великим бажанням, налаштуванням, не будемо поступатись в боротьбі, то "свої" очки можемо взяти з будь-якою командою. Головне, не програвати боротьбу в центрі поля та забивати те, що створюємо, а не так, як було до цього з Вересом та Інгульцем.

Тому я дякую хлопцям, що вони сьогодні вийшли, дійсно билися за кожен м'яч, лягали під ці м'ячі, не давали Шахтарю завдавати ударів, блокували. Сьогодні ми заслуговували на нічию, адже дуже багато боротьби нав'язали Шахтарю. Тим самим не дали їм спокійно розігрувати мʼячі, тиснути. Тобто того, що вони люблять і що вони хочуть", – сказав тренер.

Через цю втрату очок відставання Шахтаря від лідера чемпіонату в особі Динамо знову становить 10 балів. Сьогодні кияни здолали ЛНЗ.

Кривбас у свою чергу перервав двоматчеву серію поразок, здобувши перше очко після зимових канікул. Клуб з Кривого Рогу посідає п'яте місце таблиці УПЛ, маючи в активі 32 очки.