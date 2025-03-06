Умова Вінісіуса щодо контракту в Саудівській Аравії може зіграти проти нього

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор має власні вимоги до контракту, який він може отримати, переїхавши до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Згідно з джерелом, футболіст продовжує стверджувати, що він хоче залишитися в Мадриді. Але в той же час він хоче заробляти 20-25 мільйонів євро на рік.

"Бланкос" не планують давати йому 25 мільйонів, тому що це зламає зарплатний баланс команди. Нинішня зарплата Вінісіуса становить 15 мільйонів, що на одному рівні з Джудом Беллінгемом та Кіліаном Мбаппе.

Якщо справа все ж таки дійде до зміни клубної прописки, 24-річний бразилець не хоче, щоб його контракт із саудівським клубом був довгостроковим. Жуніор хоче отримати угоду на 2-3 роки, щоб мати можливість повернутися до Європи до того, як пройдуть його кращі часи, і при цьому він все ще зароблятиме великі гроші.

Проте ця умова може змусити Саудівську Аравію відмовитися від Вінісіуса, бо там не вірять, що кілька років виступів бразильця варті інвестицій, які знадобляться.

Раніше Вінісіус Жуніор заявив, що він не планує поспішати із продовженням контракту з Реалом, оскільки в нього є на це своя причина.