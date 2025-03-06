Він хоче битися за титул: промоутер – про майбутнє Кличка
Промоутер Том Леффлер вважає, що легендарний чемпіон Володимир Кличко може відновити професійну карєру заради титульного поєдинку.
Цитує промоутера The Ring.
"Володимир – така історична постать. Я не хочу спекулювати за нього, але я розумію, що він хоче битися за титул.
Якщо хтось і може повернутися [у його віці], то це Володимир. Щоразу, коли я бачу його, він перебуває у чудовій формі, подібну до того, як він йшов на історичній чемпіонській серії з 25 поєдинків.
Для нього є так багато чудових боїв. Поєдинки-реванші проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Дюбуа, це чудовий бій… Однак це залежить від Володимира. Я дозволю йому говорити за себе і не вкладу йому в уста жодних слів. Я хотів би, щоб він повернувся як фанат боксу і фанат Володимира", – розповів Леффлер.
Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.
А нещодавно промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чи є можливість провести бій між його клієнтом та українською легендою боксу.