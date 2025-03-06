Він хоче битися за титул: промоутер – про майбутнє Кличка

Промоутер Том Леффлер вважає, що легендарний чемпіон Володимир Кличко може відновити професійну карєру заради титульного поєдинку.

Цитує промоутера The Ring.

"Володимир – така історична постать. Я не хочу спекулювати за нього, але я розумію, що він хоче битися за титул.

Якщо хтось і може повернутися [у його віці], то це Володимир. Щоразу, коли я бачу його, він перебуває у чудовій формі, подібну до того, як він йшов на історичній чемпіонській серії з 25 поєдинків.

Для нього є так багато чудових боїв. Поєдинки-реванші проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Дюбуа, це чудовий бій… Однак це залежить від Володимира. Я дозволю йому говорити за себе і не вкладу йому в уста жодних слів. Я хотів би, щоб він повернувся як фанат боксу і фанат Володимира", – розповів Леффлер.