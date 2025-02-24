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Нове Место. Розклад сьомого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 24 лютого 2025, 14:10
Нове Место. Розклад сьомого етапу Кубку світу
Getty Images

З 6 по 9 березня 2025 року у чеському Нове Место відбудеться сьомий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та естафети серед чоловіків і жінок.

Розклад етапу Кубку світу в Нове Место

  • 06.03.2025 | 19:20 | Спринт, чоловіки
  • 07.03.2025 | 19:20 | Спринт, жінки
  • 08.03.2025 | 16:55 | Переслідування, чоловіки
  • 08.03.2025 | 18:40 | Переслідування, жінки
  • 09.03.2025 | 14:50 | Естафета, чоловіки
  • 09.03.2025 | 17:45 | Естафета, жінки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

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"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок сьомого етапу Кубку світу.

Кубок світу з біатлону Нове Место

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