Долю вирішив курйозний автогол: огляд матчу ЛНЗ – Динамо

У четвер, 6 березня, Динамо на виїзді перемогло ЛНЗ в межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Долю поєдинку вирішив курйозний автогол півзахисника черкаського клубу Іллі Путрі, який зрізав м'яч у власні ворота після удару Володимира Бражка з-за меж штрафного майданчика.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

20 тур, 6 березня

ЛНЗ (Черкаси) – Динамо (Київ) 1:2

Голи: 0:1 – 11 Вівчаренко, 1:1 – 49 Яшарі, 2:1 – 89 Путря (автогол)

ЛНЗ: 21. Кучеренко, 4. Дайко, 14. Драмбаєв (19. Халайла, 90+1), 34. Муравський, 33. Путря, 55. Нонікашвілі, 6. Танковський, 15. Яшарі (9. Авагімян, 88), 20. Молло (7. Ейнел, 46), 11. Пасіч, 22. Момо.

Динамо: 35. Нещерет, 20. Караваєв, 4. Попов, 32. Михавко, 2. Вівчаренко, 91. Михайленко (6. Бражко, 71), 10. Шапаренко (15. Рубчинський, 84), 22. Кабаєв, 29. Буяльський (76. Піхальонок, 71), 7. Ярмоленко (39. Герреро, 71), 11. Ванат.

Попередження: Кабаєв (82), Бражко (90).

Динамо впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ. Після 20 зіграних поєдинків у киян 50 очок та перевага над другою Олександрією у 41 бал. У Шахтаря 39 залікові пункти та дві гри у запасі. ЛНЗ з 22 очками залишився на 10-й сходинці.