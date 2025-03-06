Час закінчився: Баварія незабаром визначиться щодо Кімміха

Рішення про те, чи залишиться Йозуа Кімміх в Баварії після цього сезону або перейде в інший клуб, буде прийнято на цьому тижні.

Про це повідомляє Bild.

Члени правління мюнхенського клубу мають вирішити майбутнє півзахисника шляхом голосування. Доля 30-річного німця вирішиться найближчими днями.

Контрактна сага Кімміха триває дуже довго. Чинна угода з футболістом закінчиться цього літа. Проте досі немає жодної ясності щодо його майбутнього.

На Кімміха претендує низка топових клубів, останнім до цього списку доєднався Арсенал.

У нинішньому сезоні Йозуа Кімміх зіграв у 37 матчах, у яких записав на свій рахунок один гол та десять результативних передач.

Після вчорашнього матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра (3:0) Кімміх заявив, що незабаром він прийме рішення щодо контракту з Баварією.