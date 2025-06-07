Збірна України поступилась Франції на шляху в півфінал Євро-2025

Сьогодні, 7 червня, у молдавському Кишиневі відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи з сокки, в якому збірна України поступилась Франції.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Єдиний гол "синьо-жовті" забили у доданий час, коли вже програвали у два м'ячі.

Для України це був перший чвертьфінальний матч в історії у межах континентальної першості.

Чемпіонат Європи з сокки – плейоф

1/4 фіналу, 7 червня

Україна – Франція 1:2 (0:0)

Нагадаємо, що на груповій стадії Україна розгромила Італію (6:1), Сербію (7:2), а також зіграла внічию із Польщею (2:2). В 1/8 фіналу українці були сильнішими за латвійців (4:1).

Сокка – командна спортивна гра з м'ячем, різновид гри у футбол у форматі 6х6. В сокку грають 2 тайми по 25 хвилин. Команди складаються з воротарів та п'ятьох польових гравців. Матчі відбуваються як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля 30×50 м.